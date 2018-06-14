В Кирове лимоны дорожают быстрее, чем бензин и дизель

Цены на товары и услуги в Кировской области в мае в среднем выросли на 0,6%. В целом, рост с начала года составил 1,2%.

Согласно отчету Кировстата, существенно выросли цены на топливо. Бензин подорожал на 6,7%, дизель — на 3,6%. Также подорожали стройматериалы — в среднем от 1,3% до 3,9%.

Садовые лопаты, футбольные мячи, отечественные автомобили, наборы мягкой мебели — в среднем цены на эти товары увеличились на 3%. Дешевле стал уголь — на 2,3% и свежие цветы — на 1%.

Заметно подскочили цены на плодовоовощную продукцию. По данным ведомства, лимоны подорожали сразу на 34,4%, лук — на 14,1%, капуста — на 9,5%, свекла — на 8,2% и морковь и яблоки — на 4,6%.

Дешевле стали бананы и помидоры — на 29,5% и 22,6% соответственно. На 14% подешевели огурцы, чеснок — на 12%. Виноград стал дешевле на 8,7%. Подорожал сахарный песок — на 9,5%, пшено — на 6%, рис — на 3,5%. Газированные напитки стали дороже — на 2,1%.

Что касается услуг, то в мае подорожали проезд в поездах — на 11,5% и полеты в самолетах в эконом классе на — 6,2%. Увеличилась стоимость путевок в Грецию, Испанию и Таиланд.

Напомним, перед ЧМ-2018 в Самаре подешевели огурцы и сахар.