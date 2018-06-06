Перед ЧМ-2018 в Самаре подешевели огурцы и сахар

В Самаре был проведен мониторинг продовольственного рынка. Согласно исследованию, по состоянию на 31 мая средние розничные цены остались на прежнем уровне, но с небольшими изменениями.

Так, снижение цен произошло на огурцы — стоимость упала на 9%, на картофель — на 5%, томаты — на 4%, сахар — на 3%, гречневую, рисовую крупу и муку — на 2%, а также на макароны – на 1%, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вместе с тем наблюдается значительный рост цен на сладкий перец — он подорожал почти на 5%. Повысились цены на свежие яблоки — на 2%, рыбные консервы — на 1%, соль — на 1%, бананы — 0,50% и ржаной хлеб — на 0,37%.

Общее изменение средних розничных цен на продукты первой необходимости составило порядка 0,28 %.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.



