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В Самаре остро не хватает водителей автобусов

13:39, 14.06.2018 1
В Самаре остро не хватает водителей автобусов
Фото: pixabay.com

Самарским пассажирским автобусам не хватает водителей. Об этом сообщил глава департамента транспорта города Юрий Тапилин.

Кадровый дефицит водителей наступил после того, как перевозками начала заниматься компания «СамараАвтоГаз». Организация получила в аренду на 5 лет МП «Пассажиравтотранс». К частникам перешли не все бывшие работники муниципального предприятия, пишет SamRu.

По словам Юрия Тапилина, на сегодняшний день для комфортной работы общественного транспорта не хватает 150 человек. Работников привлекают через газеты, объявления, управляющих микрорайонами. К осени власти попытаются решить данную проблему.

Напомним, почти половина водителей автобусов в Нижнем Новгороде нарушают ПДД.

БизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:25
    Зарплату не пробовали платить?
    А повысить?
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