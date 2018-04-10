ГИБДД: почти половина водителей автобусов в Нижнем Новгороде нарушают ПДД

Сотрудники ГИБДД в рамках профилактической акции «Автобус» осмотрели 212 автобусов, ежедневно работающих на маршрутах Нижнего Новгорода. Выяснилось, что водители 95 из них нарушают ПДД.

Их привлекли к административной ответственности по 103 случаям, передает vgoroden.ru.

Стоит отметить, что за первые три месяца 2018 года на дорогах Нижнего Новгорода произошло 34 ДТП по вине водителей автобусов. В авариях пострадали 59 человек.

Ранее стало известно, что казанская фирма ООО «Трак-центр Казань» отремонтирует двигатели на автобусах «ЛиАЗ-621322» (автобусы-«гармошки») в Нижнем Новгороде. Они стали выходить из строя спустя год-два года после начала эксплуатации.