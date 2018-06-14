Медведев предложил разрешить россиянам со стажем 40-45 лет выходить на пенсию раньше

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил предоставить возможность гражданам с трудовым стажем более 40—45 лет выйти на пенсию на два года раньше.

«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», — цитирует его ТАСС.



Кроме того, глава выступил за сохранение льгот по возрасту для выхода на пенсию.

«Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий», — отметил он. Это право сохранится за теми, кто работает на вредном и опасном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, рядом категорий инвалидов, «чернобыльцами» и т. д.

Ранее правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.