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Рустам Нигматуллин избран председателем совета ДОСААФ РТ

12:50, 14.06.2018
Рустам Нигматуллин избран председателем совета ДОСААФ РТ
Фото: tatarstan.ru

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин избран председателем совета ДОСААФ РТ. Решение было принято сегодня на IV отчетно-выборной конференции республиканского ДОСААФ.

Нигматуллин сменил на новой должности главу совета общественно-государственного объединения Равиля Муратова. Он, в свою очередь, единогласным решением участников конференции был назначен почетным председателем республиканского совета, сообщили «Реальному времени» в ДОСААФ РТ.

Переизбрание председателя совета состоялось из-за того, что у Муратова истек срок, в течение которого он мог занимать эту должность.

Ранее стало известно, что ДОСААФ России намерено получить статус молодежной социально-ориентированной организации, чтобы иметь возможность принимать в ряды общества молодежь с 14 лет.

ОбществоВласть Татарстан
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