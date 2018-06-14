Великого князя Михаила Романова предложили наименовать статусом императора

Фото: wikipedia.org / Boissonas and Eggler

Великого князя Михаила Александровича Романова предложили наделить статусом императора. С такой инициативой выступила доктор исторических наук, главный специалист РГАСПИ Людмила Лыкова.

Выступая на Международной научно-практической конференции, посвященной расстрелу брата Николая II, которая прошла в Перми, Лыкова обратила внимание на манифест Михаила Александровича, подписанный им 3 марта 1917 года. В нем говорится: «Принял я твердое решение в том случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа».

Инициативу поддержали другие участники форума, в том числе представитель династии Романовых — праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов, передает «РБК-Пермь».

Напомним, сейчас в Перми археологи проводят поиски останков Михаила Романова.