Великого князя Михаила Романова предложили наименовать статусом императора
Великого князя Михаила Александровича Романова предложили наделить статусом императора. С такой инициативой выступила доктор исторических наук, главный специалист РГАСПИ Людмила Лыкова.
Выступая на Международной научно-практической конференции, посвященной расстрелу брата Николая II, которая прошла в Перми, Лыкова обратила внимание на манифест Михаила Александровича, подписанный им 3 марта 1917 года. В нем говорится: «Принял я твердое решение в том случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа».
Инициативу поддержали другие участники форума, в том числе представитель династии Романовых — праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов, передает «РБК-Пермь».
Напомним, сейчас в Перми археологи проводят поиски останков Михаила Романова.
Справка
Великий князь Михаил Александрович — четвертый сын Александра III, младший брат Николая II. После переворота в 1918 году по решению большевиков он был выслан в Пермь вместе со своим секретарем Николаем Жонсоном. В ночь на 13 июня Романов был похищен из гостиницы и расстрелян в лесном массиве в черте города.
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