В Перми археологи начали поиски останков Михаила Романова
В Перми на месте предполагаемого расстрела начались поиски останков великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона.
В преддверии раскопок была проведена большая архивная работа, изучено более 2 тысяч исторических документов. Ученые считают, что почти отыскали место захоронения тел.
Для использования специального оборудования убраны все стихийные свалки на территории участков. Кроме того, поисковая группа общается с местными жителями, чтобы получить историческую справку о выбранных участках, сообщили в пресс-службе администрация Пермского края.
В случае нахождения останков, добавляют организаторы поисковых работ, они будут переданы в Следственный комитет РФ для расследования, так как являются эпизодом большого дела об убийстве членов императорской семьи.
Раскопки продлятся до 17 июня на трех участках в районе Вышки-2.
Напомним, поиск останков Великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона организован Петром Сарандинаки из фонда S.E.A.R.C.H. в сотрудничестве с российскими властями, Русской православной церковью, российской полицией и государственными и муниципальными органами. Участие в поисковых мероприятиях принимают российские и зарубежные ученые.
Справка
Великий князь Михаил Александрович — четвертый сын Александра III, младший брат Николая II. После переворота в 1918 году по решению большевиков он был выслан в Пермь вместе со своим секретарем Николаем Жонсоном. В ночь на 13 июня Романов был похищен из гостиницы и расстрелян в лесном массиве в черте города.
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