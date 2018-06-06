В Перми археологи начали поиски останков Михаила Романова

В Перми на месте предполагаемого расстрела начались поиски останков великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона.

В преддверии раскопок была проведена большая архивная работа, изучено более 2 тысяч исторических документов. Ученые считают, что почти отыскали место захоронения тел.

Для использования специального оборудования убраны все стихийные свалки на территории участков. Кроме того, поисковая группа общается с местными жителями, чтобы получить историческую справку о выбранных участках, сообщили в пресс-службе администрация Пермского края.

В случае нахождения останков, добавляют организаторы поисковых работ, они будут переданы в Следственный комитет РФ для расследования, так как являются эпизодом большого дела об убийстве членов императорской семьи.

Раскопки продлятся до 17 июня на трех участках в районе Вышки-2.

Напомним, поиск останков Великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона организован Петром Сарандинаки из фонда S.E.A.R.C.H. в сотрудничестве с российскими властями, Русской православной церковью, российской полицией и государственными и муниципальными органами. Участие в поисковых мероприятиях принимают российские и зарубежные ученые.