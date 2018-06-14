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Казанский ЦУМ выплатил дивиденды почти на 28 млн рублей

11:44, 14.06.2018
Казанский ЦУМ выплатил дивиденды почти на 28 млн рублей
Фото: скриншот google.ru

АО «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» выплатил дивиденды за 2017 год на общую сумму свыше 27,9 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

При этом общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции, составил 27,9 млн рублей, общий размер дивидендов по привилегированным акциям — 52,4 тыс. рублей. Размер выплат на одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию равняется 100 рублям, говорится в сообщении.

Лица, которые могли рассчитывать на получение дивидендов, были определены 8 мая 2018 года. Выплаты осуществлялись до 13 июня. При этом дивиденды были выплачены не в полном объеме — по обыкновенным акциям (99,855%), по привилегированным (91,794%). Это связано с отсутствием банковских реквизитов для перечисления дивиденда и адресных данных для отправки дивиденда почтовым переводом.

Напомним, что в апреле 2018 года собрание акционеров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» решило направить 27,957 млн рублей на выплату дивидендов за 2017 год. Прибыль торгового центра в I квартале 2018 года снизилась до 6,5 млн рублей.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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