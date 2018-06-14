Казанский ЦУМ выплатил дивиденды почти на 28 млн рублей

АО «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» выплатил дивиденды за 2017 год на общую сумму свыше 27,9 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

При этом общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции, составил 27,9 млн рублей, общий размер дивидендов по привилегированным акциям — 52,4 тыс. рублей. Размер выплат на одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию равняется 100 рублям, говорится в сообщении.

Лица, которые могли рассчитывать на получение дивидендов, были определены 8 мая 2018 года. Выплаты осуществлялись до 13 июня. При этом дивиденды были выплачены не в полном объеме — по обыкновенным акциям (99,855%), по привилегированным (91,794%). Это связано с отсутствием банковских реквизитов для перечисления дивиденда и адресных данных для отправки дивиденда почтовым переводом.

Напомним, что в апреле 2018 года собрание акционеров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» решило направить 27,957 млн рублей на выплату дивидендов за 2017 год. Прибыль торгового центра в I квартале 2018 года снизилась до 6,5 млн рублей.