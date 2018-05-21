Прибыль казанского ЦУМа в I квартале снизилась до 6,5 млн рублей

В январе-марте 2018 года чистая прибыль АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» составила 6,6 млн рублей. Это на 2,9 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно ежеквартальному отчету, размещенному на портале корпоративной информации, выручка ЦУМа за I квартал составила 46,2 млн рублей против 46,9 млн годом ранее.

Напомним, что прибыль Казанского ЦУМа за 2017 год составила 39 млн рублей.