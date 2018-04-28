Казанский ЦУМ направит на дивиденды за 2017 год 27,9 миллиона рублей

Годовое собрание акционеров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» решило направить 27,957 млн рублей на выплату дивидендов за 2017 год — 100 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции.

Как сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации, основную часть (27,9 млн) направят на выплаты по обыкновенным акциям. Еще 52,4 тыс. будут выплачены по привилегированным акциям.

Кроме того на годовом собрании было принято решение выплатить 280 тыс. рублей в качестве вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Напомним, что прибыль Казанского ЦУМа за 2017 год составила 39 млн рублей.