СП КАМАЗа и Daimler начало сборку нового грузовика Canter TF

Совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и немецкого концерна Daimler — ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» начало производство грузового автомобиля нового поколения Canter TF.

Отмечается, что новая модель будет создана в двух конфигурациях. Так, грузовик с полной массой 7,5 тонны будет наделен 150 л. с., в то время как с массой 8,55 тонны — 175 л. с.

Продажи среднетоннажных грузовиков планируется начать 1 июля, сообщает «Интерфакс».

Напомним, на ПМЭФ КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали СПИК почти на 47 млрд рублей, из которых 39 млрд рублей выделит татарстанское предприятие. Специальный инвестиционный контракт подразумевает развитие модельного ряда автомобилей и включает несколько видов господдержки.