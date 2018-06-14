Гаджи Гаждиев: «Мы не успеваем за темпами развития футбола в мире»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» поделился мнением об отзыве у пермяков лицензии для участия в РФПЛ и даже в ФНЛ.

— При том отношении, которое было к клубу, увы, все к этому и шло… В других регионах гораздо внимательнее относятся к своим командам, — отметил Гаджиев. — А в Перми… Конечно, надежда сохранялась до последнего, что люди проявят какое-то благоразумие. Но, нужно заметить, в регионе так же относятся и к другим профессиональным клубам.

Это все очень печально. Я три года проработал в «Амкаре». Глубоко убежден, что в Пермском крае любят футбол. Там и в десять часов вечера зимой на снегу, на запасной площадке рядом с основным полем всегда играли любители. Всегда! Но нужно заметить, что такое происходит не только в Перми. Можно говорить и про «Кубань», и про «Тосно», и про Астрахань.

Давно назрели перемены в нашем футболе. В управлении. Но, к сожалению, мы опаздываем во всем. Не успеваем за темпами развития футбола в мире. Поэтому наша сборная уже где-то на 70-м месте в рейтинге ФИФА, мы не воспитываем выдающихся игроков, именно выдающихся, у нас исчезают клубы, — констатировал Гаджиев.

