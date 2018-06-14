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Сегодня в Татарстане местами дождь, гроза и до +19

04:31, 14.06.2018
Сегодня в Татарстане местами дождь, гроза и до +19
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 14 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах республики гроза. Днем в местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, ночью метами сильный порывами до 16 м/с. При грозе кратковременные усиления ветра до 20 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +14°С до +19°С.

В Казани днем ожидается от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +19°С.

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