ФРС повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую процентную ставку с 1,5—1,75 процента до 1,75—2 процентов годовых.



ФРС также повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 года с 2,7 до 2,8 процента. Кроме того, повысился прогноз по динамике инфляции — с 1,9 до 2,1 процента, передают «Ведомости».

Отмечается, что прогноз по безработице в США, наоборот, понижен с 3,8 до 3,6 процента.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики на 2018 год с 2 до 1,8 процента. Также Fitch повысило прогноз средней цены на нефть на 2018 год.