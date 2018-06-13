Власти Удмуртии установили прожиточный минимум на уровне 8,8 тысячи рублей

Правительство Удмуртии утвердило размер прожиточного минимума в республике. Средняя величина этого показателя за I квартал 2018 года составила 8 784 рубля.

Согласно соответствующему документу, опубликованному на сайте правительства региона, размер прожиточного минимума для трудоспособного населения достиг 8 281 рубля. Для пенсионеров этот показатель установлен на уровне 7 140 рублей, для детей — 8 940 рублей.

Напомним, что с мая этого года в России минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом.