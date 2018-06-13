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Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи

15:38, 13.06.2018
Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», решение поддержали 527 депутатов, высказались против 124, воздержались — 29.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Это являлось требованием к стране со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша.

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