Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи
Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», решение поддержали 527 депутатов, высказались против 124, воздержались — 29.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Это являлось требованием к стране со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша.ОбществоВласть
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