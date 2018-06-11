Порошенко подписал закон о создании на Украине Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

«Очень торжественный момент, в вашем присутствии я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание „законопроект“ о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», — сказал он.

Как уточняет «РИА Новости», создание антикоррупционного суда является требованием к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша.

Ранее сообщалось, что в России разработают национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы.