Вклады жителей Башкирии в банках выросли до 373 миллиардов рублей

На 1 мая 2018 года жители Башкирии держали в банках 373 млрд рублей. По сравнению с маем прошлого года рост составил 8,3%.

В рублях хранят сбережения 90% вкладчиков, передает РБК со ссылкой на Нацбанк Башкирии (Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ).

«Даже с учетом снижения процентных ставок по депозитам уровень их доходности по-прежнему превышает инфляцию», — заявил глава Нацбанка Марат Кашапов.

По его словам, средневзвешенная ставка по вкладам достигла показателя в 5,1%.

За последние семь лет объем вкладов вырос в 2,6 раза, в 2011 году он составлял 143,6 млрд рублей. В Нацбанке рост объясняют действием системы страхования вкладов.