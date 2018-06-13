Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) стала «Лучшим предприятием» по версии конкурса «ЭкоВесна 2018»

Фото: Артем Рябов

Филиал энергокомпании «ТГК-16», Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), одержал победу в номинации «Лучшее предприятие» конкурса «ЭкоВесна 2018» в Нижнекамске. Победители получили награды из рук мэра города Айдара Метшина.

Конкурс «ЭкоВесна 2018» стартовал в Нижнекамске в апреле. Его цель — повышение уровня экологической культуры среди населения. Всего в Нижнекамске поступило 169 заявок от участников, а лидеры определялись в пяти номинациях: «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучшее предприятие» и «Лучшее СМИ».

Стоит отметить, что Нижнекамский муниципальный район завоевал «серебро» «ЭкоВесны-2018» благодаря слаженной работе бюджетных организаций, промышленных предприятий, частных компаний и просто активных жителей. В проведении работ по очистке территории приняли участие более 33 тыс. человек, вывезено около 3,5 тыс. кубометров отходов, задействовано 1,5 тысячи единиц техники, посажено более 5 тыс. деревьев и кустарников.