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Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) стала «Лучшим предприятием» по версии конкурса «ЭкоВесна 2018»

12:04, 13.06.2018 Сюжет:  ОАО «ТГК-16»
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) стала «Лучшим предприятием» по версии конкурса «ЭкоВесна 2018»
Фото: Артем Рябов

Филиал энергокомпании «ТГК-16», Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), одержал победу в номинации «Лучшее предприятие» конкурса «ЭкоВесна 2018» в Нижнекамске. Победители получили награды из рук мэра города Айдара Метшина.

Конкурс «ЭкоВесна 2018» стартовал в Нижнекамске в апреле. Его цель — повышение уровня экологической культуры среди населения. Всего в Нижнекамске поступило 169 заявок от участников, а лидеры определялись в пяти номинациях: «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучшее предприятие» и «Лучшее СМИ».

Стоит отметить, что Нижнекамский муниципальный район завоевал «серебро» «ЭкоВесны-2018» благодаря слаженной работе бюджетных организаций, промышленных предприятий, частных компаний и просто активных жителей. В проведении работ по очистке территории приняли участие более 33 тыс. человек, вывезено около 3,5 тыс. кубометров отходов, задействовано 1,5 тысячи единиц техники, посажено более 5 тыс. деревьев и кустарников.

ПромышленностьЭнергетикаОбщество Татарстан
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