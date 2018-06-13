Госдума отклонила проект о смягчении наказания за мелкую кражу

Госдума РФ отклонила законопроект, смягчающий наказание за мелкую кражу и ужесточающий его за кражу, совершенную со значительным ущербом.

К незначительным отнесли кражи у физических лиц до 5 тыс. рублей (позже изменили на 1 тыс. руб). Предлагалось также ввести обязательные работы на срок до 50 часов за неотягощенное мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, сообщает «РИА Новости».

Напомним, два года назад сотрудник МВД в казанском гипермаркете «Ашан» пытался украсть палку колбасы, за что был уволен, а его начальство наказано.