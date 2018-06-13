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Главный архитектор Казани заявила, что строительства в зеленых зонах не будет

10:51, 13.06.2018 2
Главный архитектор Казани заявила, что строительства в зеленых зонах не будет
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева в ходе доклада о новом генплане города заявила, что строительства в зеленых зонах больше не будет.

Об этом она рассказала на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и комиссии по контролю за реализацией Федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, перед началом заседания она заверила корреспондента «Реального времени», что обещания, данные казанцам проектировщиками генплана на публичных слушаниях относительно изменений в планировании дорог, будут выполнены.

Напомним, проект генерального плана Казани, разрабатываемый москвичами, вызвал многочисленные вопросы и протесты у жителей и городских активистов. В том числе и из-за строительства на зеленой зоне.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:06
    Ага.. я из окна прям вижу, как строительство в зеленой зоне "не ведется"..
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  • Анонимно 11:11
    больше не будет.... но почему было? И вообще что было с городом за последние 10 лет - уже не секрет, что работали без генплана все годы и точечно понастроили... ресурсы сетей исчерпаны... вот и взяли паузу для новых приключений.Что-то пошло не так.
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