Главный архитектор Казани заявила, что строительства в зеленых зонах не будет

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева в ходе доклада о новом генплане города заявила, что строительства в зеленых зонах больше не будет.

Об этом она рассказала на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и комиссии по контролю за реализацией Федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, перед началом заседания она заверила корреспондента «Реального времени», что обещания, данные казанцам проектировщиками генплана на публичных слушаниях относительно изменений в планировании дорог, будут выполнены.

Напомним, проект генерального плана Казани, разрабатываемый москвичами, вызвал многочисленные вопросы и протесты у жителей и городских активистов. В том числе и из-за строительства на зеленой зоне.