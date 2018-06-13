Экс-уфимец Райли Барнс перешел в итальянский клуб «Любе Чивитанова»

Итальянский клуб «Любе Чивитанова» на своей странице в «Инстаграме» сообщил о переходе канадского доигровщика Райли Барнса, ранее защищавшего цвета уфимского «Урала», сообщает «Чемпионат».

24-летний волейболист присоединился к команде из Башкортостана в первом круге чемпионата России сезона-2017/18. Он провел за «Урал» 19 матчей, в которых набрал 77 очков.

«Урал» занял 9-е место в мужской Суперлиге. Подопечные Даниэле Баньоли в регулярном чемпионате выиграли 13 матчей из 26 и набрали 39 очков, а в серии плей-аут оказались сильнее «Югры-Самотлор» со счетом 3:0.

На днях в Уфе завершился 3-й тур Лиги наций-2018, который столица Башкирии успешно провела.

