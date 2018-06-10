Россияне победой над иранцами закончили уфимский тур Лиги наций — 2018

В Уфе завершился третий тур мужской волейбольной Лиги наций — 2018.

В заключительный день сначала Бразилия одержала свою третью победу на уфимском этапе — 3:0 над сборной Китая.

А затем сборная России нанесла команде Ирана поражение со счетом 3:1 (28:30, 25:23, 27:25, 25:21). Самым результативным игроком матча стал россиянин Дмитрий Мусэрский, набравший 24 очка. По 15 баллов принесли команде Константин Бакун и Егор Клюка, 13 очков — Антон Карпухов.

Следующий тур лиги сборная России проведет в Германии, где встретится с командами Японии, Аргентины и немцами.