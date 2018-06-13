«Рубин» может арендовать полузащитника «Ростова» Байрамяна

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян может перейти в «Рубин» на правах аренды. Как стало известно Sport24, казанский клуб уже сделал «Ростову» предложение об аренде 26-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Байрамян отыграл за «Ростов» 17 матчей в чемпионате России, забил один гол и заработал одно удаление. В сезоне 2016/17 на его счету был 21 матч во всех турнирах.



«Рубин» в завершившемся чемпионате занял 10-е место, набрав 38 очков. Учебно-тренировочные сборы казанской команды в рамках подготовки к следующему сезону пройдут с 17 по 30 июня в Сербии.

