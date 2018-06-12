Определились соперники «Рубина» на сборах в Сербии

Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на Казаньоргсинтез-Рубиновых сборах, которые пройдут с 17 по 30 июня в Сербии, сообщает официальный сайт казанской команды.

26 июня «рубиновые» сыграют с белградским клубом «Чукарички» (шестое место по итогам чемпионата Сербии).

30 июня, в заключительный день сбора, команда из Татарстана сыграет с бронзовым призером чемпионата Сербии клубом «Раднички» из города Ниш.

В завершившемся сезоне «Рубин» занял 10 место в чемпионате РФПЛ, набрав 38 очков.

Последним приобретением казанского клуба в межсезонье стал 21-летний хорватский защитник Филип Уремович.