Россия предложит ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти конца 2016 года — СМИ

Россия может предложить странам ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года.

По данным источников Bloomberg, РФ предложит за три месяца с июля текущего года постепенно увеличивать производство, предполагается, на 1,8 млн баррелей в сутки пропорционально для всех стран, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это возможно не во всех странах. Так, в Анголе, Венесуэле и Мексике, по данным агентства, нарастить добычу невозможно.



Ранее эксперты заявили, что нефть в 2018—2020 годах в среднем будет стоить $68 за баррель.