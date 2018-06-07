Нефть в 2018–2020 годах будет стоить $68 за баррель — эксперты

В макропрогнозе ИНП РАН говорится, что нефть в 2018–2020 годах в среднем будет стоить $68 за баррель. По мнению экспертов, на относительно высоком уровне ее поддержит продление сделки ОПЕК+.

Также предполагается, что курс доллара за три года вырастет на 4,7% и к 2020 году составит 64 руб./долл. К евро рубль, напротив, укрепится: с 73,3 рубля в 2018 году до 70,4 рубля в 2020 году, сообщают «Известия».



Напомним, ранее глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что средняя цена нефти в 2018 году может составить около $65—75 за баррель.