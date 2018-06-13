Ученые сообщили о постепенном снижении уровня интеллекта человечества

На протяжении нескольких десятилетий результаты IQ-тестов демонстрируют снижение уровня интеллекта людей. Такой вывод сделали норвежский ученые после получения результатов тестирования IQ жителей страны, поступавших на военную службу в 1970-2009 годах.

Как сообщает портал MedicalXpress, в первой половине ХХ века уровень IQ постоянно рос, что получило название эффекта Флинна. Это могло быть связано с улучшением качества питания, здравоохранения и образования. Позже, по мнению экспертов, этот эффект сменился противоположным, и интеллектуальные способности людей начали падать.

Ученыевыяснили, что за поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов. Падение IQ может быть связано с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей, полагают ученые.

Ранее «Реальное время» писало, что в России 2020 год могут объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.