В России 2020 год могут объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства

Российские изобретатели в начале мая намерены предложить президенту России Владимиру Путину объявить 2020 год Годом интеллектуальной собственности и изобретательства. Об этом заявил председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.

Комплекс мероприятий, которые предлагается провести в этот год, должны привлечь внимание к проблемам разработки и внедрения новых технологий.

Авторы инициативы считают, что Год интеллектуальной собственности и изобретательства будет способствовать развитию изобретательской деятельности среди молодежи, а также позволит подробно остановиться на вопросах защиты российской интеллектуальной собственности на внешних рынках, передает РТ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина объявить 2019 год в стране Годом театра.