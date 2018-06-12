Новым главным тренером «Реала» стал рулевой сборной Испании Хулен Лопетеги

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал» по завершении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение со специалистом рассчитано на три сезона.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. До этого он работал в «Порту», «Райо Вальекано» и молодёжных командах страны.

Напомним, что 31 мая с поста главного тренера «Реала» ушел Зинедин Зидан, с которым клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.