Новым главным тренером «Реала» стал рулевой сборной Испании Хулен Лопетеги
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал» по завершении чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение со специалистом рассчитано на три сезона.
Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. До этого он работал в «Порту», «Райо Вальекано» и молодёжных командах страны.
Напомним, что 31 мая с поста главного тренера «Реала» ушел Зинедин Зидан, с которым клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.СпортФутбол
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