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В Марий Эл куриные яйца подешевели на 40%

18:46, 12.06.2018
В Марий Эл куриные яйца подешевели на 40%
Фото: pixabay.com

Маристат опубликовал данные о динамике цен на основные продукты питания в регионе.

Согласно информации ведомства, в мае этого года в Марий Эл повысились цены на мясо и зерно. Так, птица подорожала на 3,6%, зерновые культуры — на 2,2%, свинина — на 1,7%. Зато значительно подешевели куриные яйца — сразу на 39%, картофель — на 13% и молоко — на 5,3%.

В целом, индекс цен на продукцию сельскохозяйственной отрасли в мае по сравнению с апрелем составил 100,7%.

Напомним, перед ЧМ-2018 в Самаре подешевели огурцы и сахар.

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