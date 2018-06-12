В Марий Эл куриные яйца подешевели на 40%

Маристат опубликовал данные о динамике цен на основные продукты питания в регионе.

Согласно информации ведомства, в мае этого года в Марий Эл повысились цены на мясо и зерно. Так, птица подорожала на 3,6%, зерновые культуры — на 2,2%, свинина — на 1,7%. Зато значительно подешевели куриные яйца — сразу на 39%, картофель — на 13% и молоко — на 5,3%.

В целом, индекс цен на продукцию сельскохозяйственной отрасли в мае по сравнению с апрелем составил 100,7%.

Напомним, перед ЧМ-2018 в Самаре подешевели огурцы и сахар.