МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 12 июня до 18 часов 13 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 12 июня, ночью и днем 13 июня 2018 года на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются сильный юго-западный ветер порывами до 21 м/с и гроза.



Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура днем по республике составит от +15°С до +20°С.