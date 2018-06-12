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Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +20

05:34, 12.06.2018
Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +20

Во вторник, 11 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +15°С до +20°С.

В Казани днем ожидается от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +15°С до +18°С.

Общество Татарстан
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