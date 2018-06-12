Число погибших при ЧП с катамараном под Волгоградом увеличилось до 11

Обнаружено тело последней погибшей в результате столкновения катамарана с баржей в Волгоградской области, число жертв достигло 11. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Только что закончилась поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП — 11 человек» — приводит сообщение МЧС "РИА Новости".



Напомним, что сообщение о столкновении катамарана и баржи в акватории Волги в центральном районе Волгограда поступило около 22.00 мск. Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших без вести.

Позднее число погибших выросло до 10 человек. Пятеро пострадавших находятся в больнице. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 граждан России.