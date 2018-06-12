Число погибших при столкновении катамарана с баржей в Волгограде увеличилось до десяти человек

В результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде, по последним данным, погибли десять человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

При этом трое мужчин и две женщины, пострадавших при столкновении, находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное. Судьба еще одного человека остается неизвестной. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 граждан России, передает "РИА Новости".

Как сообщает "Интерфакс", в результате ЧП погиб бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, который управлял катамараном.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.



По данным областной администрации, группа из 1,4 тысячи человек участвует в поисково-спасательных работах. Кроме того, задействованы плавательные средства, на каждых 100 метрах береговой линии расставлены посты сотрудников МВД и Росгвардии.



Напомним, что сообщение о ЧП в акватории Волги в центральном районе Волгограда поступило около 22.00 мск. Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших без вести.