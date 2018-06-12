Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном «очень и очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном один на один были «очень и очень хорошими».
По словам, американского лидера у него с лидером КНДР «прекрасные отношения», передает The Straits Times.
Ким Чен Ына несколько раз спрашивали о том, откажется ли он от ядерного оружия, но он не ответил.
По информации ТАСС, лидеры двух стран завершили во вторник встречу в расширенном формате. Теперь они вместе с широким кругом представителей обеих сторон примут участие в рабочем обеде.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле.ОбществоВласть
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