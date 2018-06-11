Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа в Пхеньян в июле для проведения второго раунда саммита.

Приглашение Ким Чен Ын содержится в письме, которое было передано 1 июня заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем Трампу. По словам источника южнокорейской газеты JoongAng Ilbo, «обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне».

В случае успешных переговоров возможен третий раунд саммита, который может состояться уже в Вашингтоне в сентябре.

Сейчас северокорейский лидер находится в Сингапуре, куда он прибыл для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава КНДР планирует покинуть страну 12 июня после переговоров с американским коллегой.