В мае инфляция в Венесуэле превысила 24500%

По итогам мая 2018 года уровень инфляции в Венесуэле превысил 24500% в годовом исчислении. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

«В мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная — 1995,2%, в годовом выражении — 24571%. Эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока они (правительство Мадуро — прим. корр.) ищут способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев», — сказад он.

Как отмечает ТАСС, официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Ранее президента Венесуэлы Николаса Мадуро переизбрали на второй срок.