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МИД Греции: премьер Македонии выбрал новое конституционное название страны

02:30, 12.06.2018
МИД Греции: премьер Македонии выбрал новое конституционное название страны
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ) Зоран Заев выбрал новое конституционное имя для страны из трех названий — Горная, Северная и Новая Македония. Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

Он добавил, что выбор Заева по окончательному названию страны может стать известен во вторник, если премьер-министры Греции и БЮРМ в ходе телефонной беседы завершат переговоры, пишет «РИА Новости».

Ранее Заев заявил, что наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии для Скопье и Афин является Илинденская Македония.

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