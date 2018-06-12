МИД Греции: премьер Македонии выбрал новое конституционное название страны

Премьер-министр Бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ) Зоран Заев выбрал новое конституционное имя для страны из трех названий — Горная, Северная и Новая Македония. Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

Он добавил, что выбор Заева по окончательному названию страны может стать известен во вторник, если премьер-министры Греции и БЮРМ в ходе телефонной беседы завершат переговоры, пишет «РИА Новости».

Ранее Заев заявил, что наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии для Скопье и Афин является Илинденская Македония.