Премьер Македонии сообщил новое возможное название страны

Наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии для Скопье и Афин является Илинденская Македония. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

«Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё», — заявил он.



Известно, что Афины требуют сменить название Македонии, поскольку в Греции есть одноименный регион. Новое название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так поскольку началось в Ильин день — 2 августа, пишет «РИА Новости».