В Ирландии экстренно сел самолет из-за записки о бомбе на борту

В Ирландии совершил экстренную посадку Boeing 767-300 авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Рима в Чикаго. Это связано с обнаружением в самолете записки с сообщением о бомбе.

Как пишет газета Irish Sun, записка была обнаружена в туалете лайнера. На борту находились 214 пассажиров и членов экипажа. Они были размещены в местных отелях.

Отметим, что в самолете полиция не нашла каких-либо подозрительных предметов.

Ранее в международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Северный ветер». Во время перелета из Чебоксар в Анталию одному из пассажиров стало плохо.