Самолет совершил экстренную посадку в казанском аэропорту

В международном аэропорту «Казань» сегодня утром совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Северный ветер». Во время перелета из Чебоксар в Анталию одному из пассажиров стало плохо.

После осмотра в аэропорту, медики приняли решение о госпитализации мужчины. Через час самолет продолжил движение по маршруту, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, Следственный комитет России выяснит причины крушения легкомоторного самолета «Бекас» в Рязанской области. Накануне около 20.40 при проведении агрохимических работ он потерпел крушение. Пилот погиб.