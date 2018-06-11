Канцлер Австрии начал получать угрозы после решения закрыть несколько мечетей

Канцлер Австрии Себастьян Курц начал получать угрозы из-за своего решения о закрытии семи мечетей в стране и депортации десятков имамов в связи с нарушением австрийского законодательства.

Как сообщает газета Oesterreich cо ссылкой на ведомство федерального канцлера, угрозы в адрес политика начали поступать в Facebook. После этого была усилена личная охрана Курца и некоторых министров.