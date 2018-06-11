Курс биткоина рухнул на более чем 10 процентов после кибератаки на корейскую биржу

Курс биткоина за минувшие выходные упал более чем на 10 процентов после заявления южнокорейской криптовалютной биржи об кибератаке. По данным CoinDesk, курс биткоина опустился ниже $6 700.

В воскресенье криптовалютная биржа Coinrail сообщила о краже альтернативных криптовалют (альткоинов) в результате кибератаки. Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов. Coinrail не уточнила стоимость украденных криптовалют, но предполагается, что сумма составляет $40 млн, пишет MarketWatch.

В апреле сообщалось, что ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами, с начала 2018 года составил $1,36 млрд.