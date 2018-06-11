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Курс биткоина рухнул на более чем 10 процентов после кибератаки на корейскую биржу

12:59, 11.06.2018
Курс биткоина рухнул на более чем 10 процентов после кибератаки на корейскую биржу
Фото: pixabay.com

Курс биткоина за минувшие выходные упал более чем на 10 процентов после заявления южнокорейской криптовалютной биржи об кибератаке. По данным CoinDesk, курс биткоина опустился ниже $6 700.

В воскресенье криптовалютная биржа Coinrail сообщила о краже альтернативных криптовалют (альткоинов) в результате кибератаки. Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов. Coinrail не уточнила стоимость украденных криптовалют, но предполагается, что сумма составляет $40 млн, пишет MarketWatch.

В апреле сообщалось, что ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами, с начала 2018 года составил $1,36 млрд.

ЭкономикаФинансы
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