Из-за краж владельцы криптовалют потеряли в 2018 году более $1,3 миллиарда

Ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами, с начала 2018 года составил $1,36 млрд.



«С начала 2018 года в мире совершено 22 крупные мошеннические схемы с использованием цифровых финансовых активов, криптовалют. Похищено около $1,36 млрд в криптовалюте, или $23 млн в день. В январе только с биржи CoinCheck выведено более $420 млн», — цитирует ТАСС главу департамента финансовых технологий ЦБ Алису Мельникову.

При этом учитываются непосредственно хищения или мошеннические ICO.

Ранее сообщалось, что курс биткоина вырос после сообщений об интересе к криптовалютам со стороны Сороса и Рокфеллеров.