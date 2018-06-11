Больше половины россиян недовольны своим местом работы — НАФИ

Больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы. Такая цифра приводится в опросе Аналитического центра НАФИ.

Довольны своим местом работы и рекомендовали бы его другим людям только 17% трудоустроенных респондентов. Каждый пятый опрошенный (21%) в целом удовлетворен работой, но не посоветовал бы ее своим близким и знакомым.

Среди причин негативного отношения к работодателю респонденты указали низкую зарплату или ее задержки (27%), большую загрузку и переработки (14%), передает РТ.

При этом большинство опрошенных россиян (76%) не намерены в ближайшие полгода менять работу.

Опрос НАФИ проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан в 42 регионах России.

Отметим, что по данным апрельского опроса ВЦИОМ, недовольны своим местом работы всего 18% опрошенных россиян. Это самый низкий показатель с 2004 года.