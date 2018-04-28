ВЦИОМ: 80% россиян удовлетворены своей работой

В России уровень удовлетворенности работой среди сотрудников составляет 80%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом среди респондентов с плохим, по их мнению, материальным положением более половины (56%) своей работой удовлетворены.

Недовольны своим местом работы 18% опрошенных. Это стало самым низким показателем с 2004 года (тогда доля недовольных составляла 29%).

Главной причиной желания сменить работу остается финансовая: на низкую зарплату пожаловались 20% респондентов.

Среди других причин — желание начать свое дело (7%), недовольство слишком напряженным трудом (6%), а также отсутствие надежд на карьерный рост (5%). Примерно столько же респондентвов (5%) опасаются не заработать на достойную пенсию, передает «РИА Новости».

«Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос был проведен 25—26 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.



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