В Белоруссии верят в достижение компромисса с Россией по поставкам молока

Заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый рассказал, что в стране верят в возможность достижения компромисса по поводу поставок молочной продукции.

Он в эфире телеканала ОНТ выразил надежду, что «будут выстроены нормальные отношения, которые позволят снять эти барьеры, во многом искусственные, и дать возможность людям (компаниям Белоруссии и России — ред.) зарабатывать спокойно и уверенно».

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 11 июня может снять запрет на поставки молока и продуктов с четырех белорусских предприятий.