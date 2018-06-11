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В Белоруссии верят в достижение компромисса с Россией по поставкам молока

01:35, 11.06.2018
В Белоруссии верят в достижение компромисса с Россией по поставкам молока
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый рассказал, что в стране верят в возможность достижения компромисса по поводу поставок молочной продукции.

Он в эфире телеканала ОНТ выразил надежду, что «будут выстроены нормальные отношения, которые позволят снять эти барьеры, во многом искусственные, и дать возможность людям (компаниям Белоруссии и России — ред.) зарабатывать спокойно и уверенно».

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 11 июня может снять запрет на поставки молока и продуктов с четырех белорусских предприятий.

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