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Россия и Белоруссия снимут ограничения на поставки молочной продукции

19:28, 09.06.2018
Россия и Белоруссия снимут ограничения на поставки молочной продукции
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 11 июня может снять запрет на поставки молока и продуктов с четырех белорусских предприятий.

«Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства RNS.

Для этого Белоруссия должна будет предоставить анализы, подтверждающие безопасность продуктов. Только в этом случае продэмбарго будет снято.

Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра.

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